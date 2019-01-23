» سوق السيارات في حالة ركود تام الآن

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أكد عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات، باتحاد الغرف التجارية، أن التجار الذين يغالون في أسعار السيارات لن يصمدوا في السوق كون المستهلك لن يكرر التعامل معهم.
أضاف “بلبع” خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: “سوق السيارات في حالة ركود تام منذ يناير، ومش المفروض إن سعر السيارات ينخفض بنسبة كبيرة، خاصة في ظل ارتفاع الدولار الجمركي الذي سينعكس على القيمة المضافة ورسم التنمية”.
ومن جانبه قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية: وكلاء السيارات يزعمون أن الأسعار ارتفعت في الخارج، لتبرير عدم انخفاضها بمصر، معلقاً: “أنا لا ألوم تجار السيارات، فهم مجني عليهم كون الوكلاء يحددون لهم ربح لا يتجاوز 10 آلاف جنيه”.
وأردف شيحة: “المستهلك يرصد الفجوة بين أسعار السيارات بمصر وأوروبا عبر الإنترنت”.

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