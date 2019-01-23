» شاهد: وصلة رقص نارية لـ"جوهرة" على الهواء

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استضاف الإعلامي سيد علي، خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، الراقصة الروسية جوهرة.
وطالب "علي"، من الراقصة جوهرة أن ترقص، وقامت الراقصة جوهرة بالرقص على الهواء رقص صعيدي وبحري، وقامت بالرقص على أغنية "أنا مافيا" للفنان محمد رمضان.
وأوضحت، أنها تعمل مع مصممين روس وأوكرانيين لتصميم بدل الرقص الخاصة بها، ومن الممكن أن تتعامل مع مصممين مصريين لتصميم بدل الرقص الخاصة بها.
وداعب الإعلامي سيد علي، الراقصة جوهرة على الهواء، قائلًا: "إحنا سعداء بيكي قوي وإنتى جميلة قوى ونورتينا، وإحنا كلنا بنحبك"، لترد: "وأنا كمان سعيدة قوي أنا في الأول كنت خايفة ومتعصبة، وخلتوني أبقى سعيدة جدًا، وأنا كمان بحبكم قوي".




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