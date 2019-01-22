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بمناسبة عيد الشرطة و«25 يناير»..

قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

المصريون ووكالات

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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 52 لسنة 2019 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير .
وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر في من يستحق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار.
نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم.

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