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الجزائر: 61 طالب ترشح للانتخابات الرئاسية

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الانتخابات الرئاسية في الجزائر
الانتخابات الرئاسية في الجزائر

المصريون ووكالات

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أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية أنها تلقت 61 طلبًا للترشح لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها يوم 18 أبريل المقبل.
وقالت الوزارة، في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، إنه تم استقبال 61 رسالة رغبة في الترشح منها 11 رسالة لرؤساء أحزاب سياسية و50 رسالة لمرشحين مستقلين.
وأشارت الوزارة إلى أن طالبي الترشح حصلوا على استمارات جمع التوقيعات تطبيقًا للأحكام القانونية، مؤكدة أن عملية الترشح تسير في ظروف جيدة.

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