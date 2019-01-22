» بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار «مرسيدس»

قال عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات، باتحاد الغرف التجارية، إن عودة شركة مرسيدس للعمل في مصر ستؤدي إلى انتعاش سوق السيارات.
وتابع «بلبع» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «من المتوقع أن يحدث انخفاض في سيارات مرسيدس بعد عودتها للعمل بمصر، حيث ستطرح الشركة إصدارات تتناسب مع السوق المصرية».
ومن جانبه أكد أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن عودة مرسيدس إلى مصر، رسالة للعالم بقوة الاقتصاد المصري، واستقرار الأمن والأمان، معلقاً «الجميع يتهافت الآن على العودة لمصر».