رسالة نارة من تامر أمين لـ"الشرطة" في عيدها

22 يناير 2019 - 11:30 م

علق الإعلامي تامر أمين، على الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، قائلًا: «مش عايز أحتفل بعيد الشرطة وثورة 25 يناير مع بعض، أنا حر الإتنين مايمشوش مع بعض، وكل سنة وأنتي طيبة يا شرطة ولو كره الكارهون».



وتابع «أمين»، خلال تقديم برنامجه «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء: «لم أهين ثورة 25 يناير ولكني لم أنتمي لها»، مؤكدًا أن احتفال الدولة بعيد الشرطة أهم وأقدس وأكثر وطنية من الاحتفال بثورة 25 يناير.

