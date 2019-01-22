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"الزراعة" تكشف حجم إنتاج "البيض" في مصر

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أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، أن قرار تصدير بيض المائدة الطازج إلى البحرين جاء بعد فترة توقف دامت 14 عاماً.
وأضافت «محرز»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد» «صناعة الدواجن بمصر تنتج 12 مليار بيضة سنويا، وهو ما يحقق لمصر الاكتفاء الذاتي»، مشيرة إلى أن مصر من أعلى الدول في إنتاجية البيض بالمنطقة.
وأشارت نائب وزير الزراعة إلى أنه «تم تنفيذ إجراءات صحية في سلسلة الإنتاج بالكامل للوصول إلى خطة إعادة تصدير البيض، في ظل امتلاك وزارة الزراعة للمعامل البيطرية المعتمدة دولية»، مؤكدة أن الدولة تدعم صناعة الدواجن بتوجيهات من الرئيس السيسي.
وتابعت «محرز» أنه يتم تنفيذ إجراءات احترازية بجميع المزارع لضمان سلامة المنتجات قبل ضخها بالأسواق، لافتة إلى أن مصر بدأت في تصدير الأسماك البحرية إلى ألمانيا وفرنسا وإنجلترا، فضلا عن تصدير الدواجن المصنعة للعديد من الدول العربية.


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