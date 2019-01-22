» "الزراعة" تكشف حجم إنتاج "البيض" في مصر

أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، أن قرار تصدير بيض المائدة الطازج إلى البحرين جاء بعد فترة توقف دامت 14 عاماً.



وأضافت «محرز»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد» «صناعة الدواجن بمصر تنتج 12 مليار بيضة سنويا، وهو ما يحقق لمصر الاكتفاء الذاتي»، مشيرة إلى أن مصر من أعلى الدول في إنتاجية البيض بالمنطقة.