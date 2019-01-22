"شعبة السيارات" تفجر مفاجأة مدوية عن الأسعار

22 يناير 2019 - 10:20 م

أكد عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات، باتحاد الغرف التجارية، أن انخفاض أسعار السيارات من مصلحة التجار، حتى يتمكن من بيع كميات كبيرة من منتجاته.



وأضاف «بلبع» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «ما يتردد على السوشيال ميديا حول تحقيق تجار السيارات ربح يصل إلى 100 ألف جنيه في السيارة الواحدة غير صحيح»، معلقاً «تجار السيارات قد يحقق ربح بقيمة 100 ألف جنيه، حال كان ثمن السيارات 3 ملايين جنيه وهذا وضع طبيعي».

