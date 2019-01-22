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توقيف 3 مشتبه بهم في التخطيط لشن هجمات ضد مسلمين

عرب وعالم

الشرطة الأمريكية - أرشيفية
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

المصريون ووكالات

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أوقفت الشرطة الأمريكية، 3 أشخاص، للاشتباه بتخطيتهم لهجوم بالقنابل، ضد المجتمع الإسلامي ببلدة "ديلاوير" في مدينة نيويورك.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنه تم توقيف 3 أشخاص في حي "غريس" بمنطقة "روجستر" أعمارهم حوالي 20 عاما، نهاية الأسبوع الماضي.
وقالت المحكمة التي أحيل إليها المشتبه بهم، فإن الأشخاص الثلاثة المذكورين، كانت بحوزتهم متفجرات وأسلحة.
وكان المشتبهون يخططون لشن هجوم بالقنابل ضد مسلمين يعيشون في قرية "إسلامبيرج" في "ديلاور" بنيويورك.
تجدر الإشارة إلى أن قرية "إسلامبيرج" تم تشكيلها من قبل عالم الدين الباكستاني "مبارك علي الجيلاني" وأتباعه الذين هاجروا إلى نيويورك.
وكانت الشرطة الأمريكية قد ضبطت عدة مرات، مشتبه بهم في التخطيط لشن هجمات بالقنابل في القرية المذكورة.

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