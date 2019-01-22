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مساعد وزير الخارجية الأمريكي يعتزم الاستقالة

عرب وعالم

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

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أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية، ويس ميتشل، الثلاثاء، عزمه الاستقالة من منصبه.
وأوضح "ميتشل" في تصريح لوسائل إعلام محلية أن أسبابًا عائلية تقف وراء القرار.
وأكد أن الخطوة ليست احتجاجًا على سياسات الرئيس دونالد ترامب وطاقمه.
وأضاف: "أعتقد أنني أنجزت كافة المهام الموكلة إلي، والآن أرغب في قضاء وقت أطول مع أسرتي".
وتعليقًا على القرار، قال وزير الخارجية مايك بومبيو: "قام ميتشل بعمل رائع كمساعد لوزير الخارجية، أقدر حكمته في قيادة الفريق المسؤول عن العلاقات مع أوروبا في إدارتنا".
وأضاف، في تغريدة عبر تويتر؛ "أتمنى له ولزوجته إليزابيث، وهي أيضًا موظفة حكومية، قضاء أوقات سعيدة مع طفليهما".

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