"بنس" يفتح النار على مادورو ويصفه بـ"ديكتاتور فنزويلا"

22 يناير 2019 - 11:00 م

أعرب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الثلاثاء، عن دعمه لمعارضي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.



جاء ذلك في شريط مسجل، قال فيه إن دعم الولايات المتحدة للفنزويليين الذين يبذلون جهودًا لإحلال الديمقراطية في بلادهم "لا يتزعزع".



ووصف بنس الرئيس الفنزويلي بأنه "ديكتاتور لا يستند إلى أساس شرعي في السيطرة على الحكم"، بحسبه.



وأشار إلى دعم بلاده للجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة، داعيًا شعب فنزويلا إلى "رفع أصواتهم من أجل الحرية".



وأعيد انتخاب مادورو، في 20 مايو/ أيار 2018، لولاية رئاسية ثانية مدتها 6 سنوات، وجرى تنصيبه رسميًا الجمعة الماضية.



وتواجه فنزويلا أزمة سياسية واقتصادية كبيرة، في وقت تُعتبر فيه هدفًا لعزلة سياسية كبيرة في المنطقة وعقوبات مالية.

