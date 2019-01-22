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بومبيو: هزمنا "داعش" في سوريا والعراق

عرب وعالم

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

المصريون ووكالات

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن بلاده وحلفاءها ألحقوا الهزيمة بتنظيم "داعش" الإرهابي، في سوريا والعراق.
جاء ذلك في كلمة ألقاها عبر الفيديو على المجتمعين في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في سويسرا، حيث تطرق إلى جولته الأخيرة في الشرق الأوسط.
وأكد بومبيو هزيمة "داعش" في سوريا والعراق مع دول التحالف، واستدرك أنه " ما زال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي فعله، وأعلم أننا سننجح مع مساعدتكم".
كما تطرق بومبيو إلى الحرب في اليمن، في معرض رده على سؤال فيما إذا كانت الحرب هناك ستضع أوزارها نهاية العام الحالي أم لا.
وقال بومبيو إنه سيلتقي المبعوث الأممي الخاص باليمن، مارتين غريفيث، اليوم.
وأعرب الوزير الأمريكي عن تفاؤله الكبير بإحراز تقدم فيما يخص ملف الأزمة اليمنية.
واتهم بومبيو الحوثيين بعدم الالتزام، باتفاق السلام الذي تم التوصل اليه، في ستوكهولم، ديسمبر / كانون الأول الماضي.
وأبدى بومبيو ثقته بامكانية حل الصراع في اليمن، بالتعاون مع دول خليجية والأمم المتحدة.
وانطلقت أعمال منتدى "دافوس 2019"، الثلاثاء، في سويسرا، والتي تستمر أعماله حتى الجمعة.
ويغيب عن أعمال نسخة العام الحالية، عدد من القادة بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والصيني "شي جين بينغ"، والفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
ويجمع المنتدى، كبار الشخصيات الاقتصادية والسياسية حول العالم، وأصحاب كبريات الشركات.

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