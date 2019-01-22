  • الأربعاء 23 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:15 ص
بحث متقدم
الراقصة جوهرة

الراقصة جوهرة تكشف تفاصيل مثيرة عن القبض عليها

جثة

تفاصيل مقتل مواطن حاول إنقاذ سيدة قبطية من التحرش

طارق عامر محافظ البنك المركزي

هذا هو موعد استلام الدفعة الخامسة من قرض "النقد"

تامر أمين

رسالة نارة من تامر أمين لـ"الشرطة" في عيدها

السيارات

"شعبة السيارات" تفجر مفاجأة مدوية عن الأسعار

التجنيس

الرياضيون يضغطون بسلاح «التجريس والتجنيس»

طارق عامر

عامر: تحركات في سعر الجنيه قريبًا

طارق البشبيشي

قيادي منشق : إما أن تكون مصريًا أو إخوانيًا

آل الشيخ

برعاية "آل الشيخ".. عادل إمام يقدم عروضًا مسرحية بالسعودية

سور الأزبكية

باعة سور الأزبكية: إنَّا هاهنا قاعدون

"أمازون" العلامة التجارية الأغلى في العالم

الصفحة الأخيرة

شركة أمازون السينمائية
شركة أمازون السينمائية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بريطانيا: الأزمة اليمنية الأسوأ في العالم

#

شاهد.. أغلى حفل زفاف في الهند

#

للمرة الخامسة.. تونس بطلة العالم في «الكسكسي»

#

انطلاق أول مؤتمر عالمي لشباب الكنيسة القبطية

تصدرت شركة "أمازون"، عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكية، قائمة مؤسسة "براند فاينانس" لأغلى 500 علامة تجارية في العالم.
جاء ذلك في قائمة سنوية نشرتها "براند فاينانس" العالمية لتصنيف العلامات التجارية، الثلاثاء.
وتربعت "أمازون" على رأس القائمة بقيمة سوقية بلغت 188 مليار دولار، فيما حلت شركة "آبل" في المرتبة الثانية بقيمة 154 مليار.
وأظهرت المعطيات أن شركة "غوغل" جاءت في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية 143 مليار، تلتها شركة "مايكروسوفت" بقيمة بلغت 120 مليار دولار.
وتعد "براند فاينيس" من كبرى المؤسسات حول العالم الرائدة في مجال تقييم العلامات التجارية والاستشارات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» سوق السيارات في حالة ركود تام الآن
» شاهد: وصلة رقص نارية لـ"جوهرة" على الهواء
» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار «مرسيدس»
» صورة.. «صلاح» يثير الجدل حول مستقبله
» "الزراعة" تكشف حجم إنتاج "البيض" في مصر
» غارة إسرائيلية على موقع لـ"حماس" شمالي قطاع غزة
» "أمازون" العلامة التجارية الأغلى في العالم
» «بلاش رجالة واشتروا الروبوت الجنسي بيعمل كل حاجة»
» طبول الحرب تدق بالشرق الأوسط
» إسلام البحيري يدعو إلى مذهب فقهي جديد

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
سور الأزبكية
زيارات فرعونية
أحمد دومة
ياسر برهامي
مبارك