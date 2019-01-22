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في مؤتمرات صحفية..

ترامب يوجه متحدثة البيت الأبيض بتقليل الظهور

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

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مؤلف كتاب "الخوف": البيت الأبيض فى انهيار عصبى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه وجه المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، بتقليل الظهور في المؤتمرات الصحفية الدورية، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام تتعامل معها "بوقاحة".
وأضاف ترامب في تغريدة عبر تويتر: "إن السبب في أن سارة ساندرز لن تعد تظهر (بالمؤتمرات الصحفية) كثيرا هو أن الصحافة تتعامل معها بشكل وقح للغاية وغير دقيق، وخاصة من قبل صحفيين معينين".
وتابع: "قلت لها لا تكترثي بذلك .. الكثير لا يغطي أخبارنا بشكل عادل ومن ثم تظهر الأخبار الكاذبة".
وسبق أن تعرض البيت الأبيض لانتقادات من منظمات صحفية مؤخرا، لعدم عقد مؤتمرات صحفية منتظمة.
وحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، لم تعقد ساندرز أي مؤتمر صحفي رسمي حتى الآن منذ مطلع 2019.
وأضافت أن آخر مؤتمر عقدته كان في 18 ديسمبر/ كانون الأول.
ودأب ترامب على انتقاد وسائل الإعلام في بلاده منذ توليه مقاليد حكم الولايات المتحدة في العشرين من يناير / كانون الثاني 2017.
وكثيرا ما اتهم الرئيس الأمريكي وسائل الإعلام بـ "الزيف وتزوير الأنباء والاعتماد على مصادر مجهولة"، وكذلك بـ "انعدام النزاهة وتضليل الشعب الأمريكي، والتقليل من شأن إنجازات إدارته".

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