الرياضيون يضغطون بسلاح «التجريس والتجنيس»

22 يناير 2019 - 09:50 م

واجهوا مصيرًا مظلمًا، وعقبات كبيرة فى طريق تحقيق أحلامهم؛ فمنهم من اختار الهرب والتجنيس وبعضهم انتهج التشهير، ولَجَأ إلى "السوشيال ميديا" للضغط على المسئولين بسلاح الجمهور.



لكن في كل الأحوال، هناك أبطال رياضيون يصطدمون بعراقيل مختلفة، يقف الدعم المالي على رأسها، خاصة وأن صناعة بطل بالمعايير العالمية تتطلب نفقات كبيرة، وتهيئة الأجواء المناسبة، بعيدًا عن تشتيت انتباهه.

رحاب جمعة توافق على التجنيس







آخر هؤلاء رحاب جمعة لاعبة كرة اليد المصرية، المحترفة بفرنسا، التى أعلنت موافقتها على التجنيس واللعب باسم منتخب آخر بعد تجاهل المسئولين لكرة اليد للسيدات.

وأضافت لاعبة فريق سامبر الفرنسي، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "بعد تجاهل وزارة الرياضة المصرية والاتحاد المصرى لكرة اليد للسيدات، أنا قررت الموافقة على التجنيس، وكان نفسى ألعب باسم منتخب مصر لكن تجاهل المسئولين سبب أنى ألعب باسم بلد تانية".

وأضافت: "أى لاعب حلمه يلعب باسم بلده، لكن تجاهل مصر للعبة كان سبب موافقتي على التجنيس"، حيث إنها طالبت مرارًا وتكرارًا بإنشاء منتخب أول لكرة اليد للسيدات، إلا أن طلبها يقابل دائمًا بالتجاهل.

وتابعت: "أنا محترفة من سن 18 سنة وبلغ عمرى 25 عامًا، وتعِبت، وجالى عروض لتجنيس من صريبا، وطلب من دولة خليجية ورفضته.. أنا لا أتحدث عن نفسى لكن عن لأجيال القادمة، البنات عندنا مش قادرين يتكلموا، وللأسف من يأتى على كرسى اتحاد كرة اليد ينسى وعوده".

محمود فوزى بطل المصارعة يلعب باسم أمريكا







ظهر بطل مصر فى المصارعة محمود فوزي، يوم 24 يوليو 2018، عبر صفحته على "فيس بوك" بصورة يرتدى فيها تيشيرت المنتخب الأمريكى للمصارعة، معلقًا: "معادنا أولمبياد طوكيو إن شاء الله، الأشياء الجيدة تأتى لمن ينتظرونها، أما الأشياء الأروع فتأتى لمن يتحركون ويفعلون أى شيء لتحدث لهم".

وكان اللاعب الذى حقق خلال مسيرته مع المنتخب المصرى 20ميدالية بمختلف البطولات قد تصادم مع رئيس الاتحاد المصرى للمصارعة عصام النوار، حيث تم إيقافه وتحويله للتحقيق بسبب تعليقاته على "فيس يوك".

وظهر "فوزي" فى برنامج، "العاشرة مساءٍ"، ليقول إنه تعرض للظلم بالحرمان من المشاركة فى البطولة، لصالح اللاعب أحمد عجينة رغم أحقيته فى المشاركة فى ضوء النجاحات التى حققها، واتهم محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب فى مجلس النواب بالوقوف وراء ذلك.

واحتد هانى عبدالفتاح، نائب رئيس اتحاد المصارعة، على محمد فوزى بعدما أشار إلى أن أحمد عجينة بطل لبطولة الجمهورية التى لم يشارك بها فوزى بسبب إصابته، قبل أن يكشف فوزي أن عجينة حصل على المركز الثالث فى البطولة، مؤكدًا أن اللاعب مدعوم من قبل آخرين فى الاتحاد، ما تسبب فى سفره بدلاً منه موجهًا الاتهام المباشر لفرج عامر.

حسام بكر يعتزل اللعب باسم مصر ويقبل جنسية أمريكا







وعلى الخطى ذاتها، سار حسام بكر، بطل الملاكمة، معلنًا اعتزاله عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بسبب تجاهل المسئولين، قبل أن يعلن حصوله على الجنسية الأمريكية للعب باسم الولايات المتحدة.

وكتب بكر: "بعد صراع عميق نفسيًا وتجاهل كل من مسئولى الملاكمة المصرية لى، وتغير كل ما وعدت به، قررت أن أبتعد عن الملاكمة المصرية، حامدًا الله عز وجل على ما قدمته لى ولاتحادى ولبلدى من بطولات وإنجازات، قدرت بفضل الله أن أحفرها فى سجلات الرياضة المصرية".

غير أنه كشف في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساءٍ" عن أنه سيمثل الولايات المتحدة في تصفيات "أولمبياد 2020"، بسبب عدم تدبير وظيفة له فى مصر.

وأضاف: "أمريكا تكافئنى على الإنجازات اللى حققتها مع مصر، والمضطر يركب الصعب، أنا كنت بقبض 150 جنيهًا فى اليوم، وفى 3 أيام إجازة لا أتقاضى راتبًا عنها، أنا كده شغال فى ورشة مش لاعب محترف".

طارق عبدالسلام يفوز بذهبية أوروبا باسم بلغاريا

وفى مايو 2017، فوجئ المتابعون للرياضة المصرية بخبر تتويج طارق عبدالسلام، المصارع المصرى المجنس بالجنسية البلغارية، بالفوز بذهبية بطولة أوروبا وزن 75 كجم، بعد طرده واستبعاده من المنتخب المصري.

وكان عبدالسلام قد فاز بالعديد من الميداليات باسم منتخب مصر منها: ذهبية بطولة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالكونغو برازفيل، والميدالية الفضية فى بطولة بلغاريا الدولية، وبرونزية دورة البحر المتوسط بتركيا، وبرونزية بطولة العالم للشباب بمدينة صوفيا قبل أن يحصل على الجنسية البلغارية.

وبرر "عبدالسلام" لعبه باسم المنتخب البلغاري، باتهام حسن الحداد، رئيس الاتحاد المصري، له بالفشل ورفض علاجه على نفقة الاتحاد، بعد تعرضه للإصابة فى الظهر، وهو ما دفعه للسفر إلى بلغاريا والعمل فى أحد محال الشاورما حتى نجح فى الانضمام لأحد الأندية الكبرى والزواج من بلغارية وحصوله على الجنسية، هو ما أهله لتمثيل منتخب بلغاريا فى يناير 2017، بعد مشاركته فى بطولة "تختى" بإيران باسم الدولة الأوروبية.

كريم طارق اتهمه اتحاد الجودو بالفشل فلعب باسم أمريكا







كريم طارق لاعب المنتخب الوطنى للجودو، رفع علم مصر فى العديد من البطولات الدولية والقارية، وحصل على ميداليتين ذهبيتين فى البطولات الأفريقية، بالإضافة إلى 5 ميداليات ذهبية فى البطولات العربية.

قرر السفر إلى الولايات المتحدة فى يوليو 2017 للحصول على الجنسية وتمثيل منتخب بلاد العم سام، مبررا بأن حال الرياضة فى مصر لا يساعد على تحقيق أى نجاحات أو إنجازات، وأن المسئولين لديهم ما يشغلهم بعيدا عن الاهتمام بصالح اللاعبين والمنتخبات.

فرد عليه حينها مطيع فخر الدين نائب رئيس اتحاد الجودو بأنه هرب بعد فشله فى تحقيق نجاحات مع المنتخب الوطني، ولم تمر سوى 10 أيام فقط بعد تجنيسه ليحقق اللاعب ذهبية بطولة أمريكا المفتوحة بعدما فاز بالمركز الأول بمنافسات وزن تحت 90كجم.

والطريف فى الأمر أن لاعب مصر السابق رغم تجنسيه لأمريكا، خاض منافسات البطولة والتتويج بالميدالية الذهبية ببدلة عليها علم مصر فى إشارة إلى أنه لم ينسَ بلاده.

محمد صلاح واتحاد الكرة







في العام الماضى، اندلعت أزمة كبيرة بين وكيل أعمال النجم المصرى محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي، واتحاد كرة القدم المصري، بعد وضع صورة اللاعب على طائرة المنتخب بجوار شعار إحدى شركات الاتصالات المنافسة للشركة المتعاقد معها شخصيًا.

وشن صلاح آنذاك هجومًا عنيفًا على اتحاد الكرة، من خلال تغريده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلاً: "بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا.. كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا".

وجاء ذلك ليؤكد انزعاج هداف الدورى الإنجليزى من الأزمة مع مسئولى اتحاد الكرة، وعدم تدخل المسئولين لحلها، قبل أن تتدخل الدولة لإنهائها، خاصة وأن المنتخب كان في طريقه للعب بمونديال روسيا.

محمد إيهاب يتسول الرعاية عبر "تويتر"







اشتكى محمد إيهاب بطل رفع الأثقال المصري، الحائز على 3ميداليات ذهبية ببطولات العالم للكبار، وصاحب الميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية 2016 من تجاهل الرعاة له، أثناء الاستعداد لأولمبياد بيونس أيرس في 2020.

وكتب إيهاب عبر حسابه الشخصى بموقع التغريدات القصيرة، فى 19 ديسمبر الماضي: "ألف شركة وألف رجل أعمال، مفيش حد فيهم يقدر يرعانى لحد أولمبياد 2020 لتحقيق حلمى الكبير فوضت أمرى ليك يا رب".

وما أن نشر إيهاب، تدوينته حتى جاءه الرد الفورى من رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة النادى الأهلى محمد الجارحى بأن شركات الجارحى ستكون الراعى الرسمى للبطل المصري، حتى يحقق حلمه واللعب فى أولمبياد 2020.