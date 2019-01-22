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تأجيل محاكمة متهمين بقتل مواطن لسرقته

قضايا وحوادث

تاجيل محاكمة 38 متهما فى اقتحام مترو شبرا الخيمة لـ 14 أبريل
ارشيفية

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سرقة

تأجيل

الجنايات

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل جلسة محاكمة متهمين بقتل مواطن لسرقته بالبدرشين لجلسة 15 أبريل المقبل لحضور محامي المتهم الأول.

صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين "عبد النبي عبد الغني، ودسوقي أحمد"، بقتل المجني عليه أسامة سيد عبدالتواب، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتا النية علي إزهاق روحه لسرقته؛ فرسما مخططًا إجراميًا محكمًا حلقاته أعدا لتنفيذه سلاحًا أبيض "بلطه"، واستدرجاه بحيلة منهما لمكان بعيدًا عن المارة، وما أن تهيئت لهما الظرف إنهال عليه الأول بضربات متتاليات برأسه باستخدام السلاح الأبيض فأحدثا إصابته التي أودت بحياته.


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