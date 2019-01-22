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"المصريين الأحرار" ببورسعيد يطلق مبادرة "هنعيشها صح"

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يطلق حزب المصريين الأحرار ببورسعيد مبادرة "هنعيشها صح"، تحت عنوان " طفل مبدع وأسرة ملهمة " يوم الجمعة الموافق  المقبلة، بالمدينة الرياضية بالمحافظة، برعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب وإشراف محمد صفا أمين محافظة بورسعيد.

ويأتي ذلك بحضور نخبة من المتخصصين في مجالات الرياضة المختلفة وأخصائي التغذية الصحية والاستشارات التربوية والأسرية.

وقالت أمانة المصريين الأحرار ببورسعيد، إن الطفل هو مستقبل الأسرة والمجتمع ووجهة الانطلاق نحو مجتمع قوى مترابط، يعلي من قيمة وأهمية العلم، حيث أن الهدف الأساسي هو تنشئة الطفل تنشئة بطريقة صحيحة مبدعة تخدم المجتمع والوطن، فى إطار ما يتبناه الحزب من أهداف كثيرة أهمها بناء الإنسان.

وأضافت الأمانة، أن المبادرة تستهدف إتاحة مساحات الإبداع المختلفة للطفل وضرورة الاستعانة بأساليب العلم الحديث في تربية وتوجيه النشء نحو سلوكيات المشاركة الإيجابية فى المجالات المختلفة، والتأكيد على أهمية إتباع العادات الصحية والغذائية.


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