  • الثلاثاء 22 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:41 م
بحث متقدم
طارق عامر

عامر: تحركات في سعر الجنيه قريبًا

طارق البشبيشي

قيادي منشق : إما أن تكون مصريًا أو إخوانيًا

عبدالخالق عبدالله

أكاديمي إماراتي بارز يُهنئ المنتخب القطري

الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة 25 يناير

آل الشيخ

برعاية "آل الشيخ".. عادل إمام يقدم عروضًا مسرحية بالسعودية

بالفيديو.. إسلام البحيري: "بحب الملحدين"

إسلام البحيري يدعو إلى مذهب فقهي جديد

سور الأزبكية

باعة سور الأزبكية: إنَّا هاهنا قاعدون

محمد صلاح

صورة.. «صلاح» يثير الجدل حول مستقبله

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في قصف إسرائيلي

رانيا بدوي

«بلاش رجالة واشتروا الروبوت الجنسي بيعمل كل حاجة»

قيادي منشق : إما أن تكون مصريًا أو إخوانيًا

آخر الأخبار

طارق البشبيشي
طارق البشبيشي

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

الشرطة السودانية: لم نطلق الرصاص الحيّ على المتظاهرين

#

مع شيخ المترجمين في واحاته

#

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ذمة الله

#

المألوف والمدهش في "سنوات التيه" لشاهيناز الفقي

مصر

الإخوان

الجماعة

قال طارق البشبيشي ، القيادي الإخواني المنشق ، إن المراجعات التي يجريها شباب الإخوان حاليا لن تتم الإ بترك التنظيم نهائيا والرجوع إلى أحضان الوطن.

وأضاف البشبيشي ، في تصريحات خاصة إلى "المصريون ":"المراجعات عندي هي ترك تنظيم الإخوان والرجوع لحضن الوطن ، فأما إن تكون اخوانياً أو أن تكون مصرياً ، والاثنان لا يجتمعان ".

وتابع :" جماعة الإخوان المسلمين فكرتهم عصبها الأساسي هي الأمة و ليس الوطن و بالتالي فهم لا يؤمنون بالوطن و ليست لهم جنسية محددة ،و مستعدون للتعاون مع إي دول يحكمها الإخوان ضد مصر التي لا يحكمها الإخوان".

وأكد البشبيشي على أن أي مراجعة معناها تفنيد أفكار و أهداف الإخوان و هذا معناه انه ترك الإخوان ، مشيراً إلى أنه رغم طول أمد الجماعة التي تقترب من القرن من الزمان فإنها لم تراجع نفسها أبدا و مازالت أفكار حسن البنا و سيد قطب هي المرجعية الرئيسية لمواقف الإخوان على مدار أجيالهم المختلفة

 

أعلى النموذج



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» طبول الحرب تدق بالشرق الأوسط
» فتوى أزهرية: لا يجوز الجماع دون أن يكون الزوج نظيفًا
» سلة الأهلي تهزم الزمالك 70/ 69
» قطر يتخطى العراق.. ويتأهل لدور الـ8
» صورة.. قنص ضابط إسرائيلي على حدود غزة
» مصرع طفل وإصابة 18شخصًا ضحايا «الشبورة» اليوم
» بتروجت يضم مهاجم الإسماعيلى 6 أشهر
» البشير يصل قطر
» تفاصيل العثور على جثة راقصة تركية مقطّعة
» السبسي يعلن 23 يناير عيدًا قوميًا
» كشف هوية جثتي فتاتي شبرا.. أعضاء في شبكة دعارة

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
سور الأزبكية
زيارات فرعونية
أحمد دومة
ياسر برهامي
مبارك