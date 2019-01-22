قيادي منشق : إما أن تكون مصريًا أو إخوانيًا

22 يناير 2019 - 09:01 م

قال طارق البشبيشي ، القيادي الإخواني المنشق ، إن المراجعات التي يجريها شباب الإخوان حاليا لن تتم الإ بترك التنظيم نهائيا والرجوع إلى أحضان الوطن.

وأضاف البشبيشي ، في تصريحات خاصة إلى "المصريون ":"المراجعات عندي هي ترك تنظيم الإخوان والرجوع لحضن الوطن ، فأما إن تكون اخوانياً أو أن تكون مصرياً ، والاثنان لا يجتمعان ".

وتابع :" جماعة الإخوان المسلمين فكرتهم عصبها الأساسي هي الأمة و ليس الوطن و بالتالي فهم لا يؤمنون بالوطن و ليست لهم جنسية محددة ،و مستعدون للتعاون مع إي دول يحكمها الإخوان ضد مصر التي لا يحكمها الإخوان".

وأكد البشبيشي على أن أي مراجعة معناها تفنيد أفكار و أهداف الإخوان و هذا معناه انه ترك الإخوان ، مشيراً إلى أنه رغم طول أمد الجماعة التي تقترب من القرن من الزمان فإنها لم تراجع نفسها أبدا و مازالت أفكار حسن البنا و سيد قطب هي المرجعية الرئيسية لمواقف الإخوان على مدار أجيالهم المختلفة

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