أكاديمي إماراتي بارز يُهنئ المنتخب القطري

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عبدالخالق عبدالله

هنأ الدكتور عبدالخالق عبدالله مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد سابقًا، منتخب قطر على فوزه على المنتخب العراقي وصعوده لربع نهائي كأس آسيا.

وكتب الأكاديمي الإماراتي البارز، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» :« مبروك فوز منتخب قطر التأهل لربع نهائي كأس آسيا وهارد لك العراق».

وبلغ المنتخب القطري الدور ربع النهائي لكأس آسيا 2019، بعد أن تغلب على المنتخب العراقي بهدف نظيف، ليضرب موعدا مع كوريا الجنوبية في الدور المقبل.

فعلى أرضية ملعب آل نهيان في أبوظبي، انتهى الشوط الأول سلبي النتيجة، رغم أن المنتخبين قدما أداء مميزا.

وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب القطري العراقي الأصل، بسام الراوي، بتسجيل هدف الفوز لقطر، من كرة ثابتة عند الدقيقة 62، لتبقى النتيجة على حالها حتى النهاية رغم المحاولات العديدة للتعديل من جانب المنتخب العراقي.

وسيلعب المنتخب القطري أمام كوريا الجنوبية التي أقصت المنتخب البحريني بفوزها عليه بهدفين مقابل هدف وحيد، في وقت سابق الثلاثاء.



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