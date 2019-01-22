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تأجيل محاكمة رئيس مرور الوايلي و11 آخرين بتهمة الرشوة

فساد

رشوة

أحياء

تأجيل

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجي، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة رئيس وحدة تراخيص الوايلي السابق، و11 آخرين، لجلسة 16 إبريل، لحين ورود تقرير اللجنة.

وكان المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، أحال، رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلي، و11 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، مقابل سيارة و200 ألف جنيه رشوة.

وكشفت تحقيقات المستشار أحمد حبيب، رئيس نيابة غرب القاهرة الكلية آنذاك، أن النقيب محمد عبد الفتاح رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلى، زور أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، بالاشتراك مع 4 موظفين بوحدة المرور هم "مهندس الفحص، وموظف الشباك، وموظفة المراجعة، والحاسب الآلي بوحدة المرور" نظير تقاضى رشوة.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الرشوة، والتزوير في محررات رسمية، وتكوين تشكيل عصابي، واستغلال موظفين عموميين لوظيفتهم، وقبول وتلقى عطايا وهدايا.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن قيمة السيارات التي تم تزوير أوراقها 30 مليون جنيه، جلبها تاجر من ليبيا لطرحها بالأسواق بعد تزوير أوراقها، واللوحات المعدنية الخاصة بها، وأن المتهمين اشتركوا مع موظف الحاسب بإدارة مرور سوهاج في تزوير الأوراق والمستندات الخاصة بالسيارات.


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