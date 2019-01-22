مدرب برشلونة يُعدد مزايا «بواتينج»

22 يناير 2019 - 08:52 م

أبدى إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، سعادته بتعاقد إدارة ناديه مع الغاني كيفين برينس بواتينج، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري، قادمًا من ساسولو الإيطالي.

وقال «فالفيردي» في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "بواتينج لاعب مختلف عن منير الحدادي، كيفين يلعب في أكثر من مركز، كما أنه يملك الخبرة المطلوبة في الليجا، ويستطيع التأقلم مع أسلوب برشلونة".

وأضاف: "بالطبع لو لم يرحل منير، لما تعاقدنا مع بواتينج، اللاعب الغاني متاح لخوض مباراة الغد أمام إشبيلية في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا".

وتابع: "بواتينج يستطيع التكيف سريعًا مع الفريق الكتالوني، كما أنه لديه القدرة على مساعدتنا في أقرب وقت".