إسلام البحيري يدعو إلى مذهب فقهي جديد

22 يناير 2019 - 08:43 م

دعا الإعلامي إسلام البحيري، الباحث في الدراسات الإسلامية ، إلى عمل مذهب فقهي جديد، عن طريق الوصول إلى طريقة جديدة لاستنباط الأحكام غير التي اتبعها الفقهاء قديمًا.

وقال خلال تقديمه برنامج «البوصلة»، المذاع عبر فضائية «ten »، إن كلمة «مذهب» تعني الذهاب في اتجاه معين، متابعًا: «يعني واحد يذهب في اتجاه، والناس اللي مصدقاه تذهب معاه»، مؤكدًا على إمكانية عمل مذهب فقهي جديد.

وتابع: «اتجاه فقهي نحط له أصول ونعمل طريقة أخرى للاستنباط، ونعمل على أساسه أحكام، دي حاجة عادية جدًا»، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يمنع تعديل الأصول الفقهية القديمة في إطار عمل مذهب جديد.

وذكر أن أحد المنتقدين له، خلال الأزمة التي تعرض لها الفترة الماضية، كان يستنكر ما يقوم به بقوله: «من 4 سنين كان واحد يقعد يتريق ويقول هتعمل مذهب ابن البحيري، وأنا مقصدش نفسي، بس ده المفروض يعني».