» سلة الأهلي تهزم الزمالك 70/ 69

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المصريون

الزمالك

الاهلى

حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي فوزًا مثيرًا أمام غريمه الزمالك، بنتيجة 70/69، فى ذهاب الجولة الرابعة من الدور الأول لدورى سوبر السلة والتى أقيمت بصالة عبد الله الفيصل بالجزيرة.

وسيطر الفريق الأبيض على المباراة وجاءت نتيجة الفترات كالتالى 22/24 للأهلى و37/38 للزمالك و54/52 للزمالك لتنتهى المباراة  69/70 للفريق الأحمر.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم 26 فبراير المقبل وفقًا لنظام المسابقة حيث تقام البطولة بنظام الذهاب والعودة وحالة تعادل فريقين بالفوز فى مباراة وخسارة مباراة يقام لقاء فاصل بينهما .

 


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