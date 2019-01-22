معمر عراقي يتسلق المرتفعات ويمارس الرياضة.. تعرف على طقوسه

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زاهر عزيزي
زاهر عزيزي

وكالات

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العراق

معمر

تسعينى

لا يزال المعمر العراقي "زاهر عزيزي"، البالغ من العمر 91 عاما، يؤدي تمارينه الرياضية التي يواظب عليها يوميا منذ نحو 7 عقود.

يقول "عزيزي" إن ممارسة الرياضة والتغذية الصحية، هما أبرز أسرار إطالة عمر الإنسان والوقاية من الأمراض.

ويضيف في حديث لوكالة "الأناضول"، "منذ نحو 70 عاما وأنا أمارس الرياضة لمدة ساعتين يوميا، كما أولي أهمية كبيرة لما أتناوله من وجبات".

وعن تفاصيل نشاطه اليومي، يوضح أنه يبدأ بعدد من تمارين الإحماء، ثم يخرج للسير عدة كيلومترات، وأحيانا يتجه لصعود بعض التلال والمنحدرات.

وأردف: "أمارس تماريني اليومية صيفا وشتاء، وألبي كل احتياجاتي الشخصية بنفسي، كما أحرص على السير لمسافات قصيرة لمدة 20 دقيقة قبل النوم".

وحول طبيعة الوجبات التي يتناولها، أشار أنه يحرص على تناول أطعمة طبيعية غير مهرمنة، إلى جانب شرب 5 أكواب من الحليب البقري كل صباح.

وأضاف: "أحب تناول العسل، والجوز، واللوز في وجبة الفطور، كما أحرص على تناول اللحوم في وجبة الغداء".

ولفت عزيزي أنه لا يعاني أي أمراض، وأنه يواصل عمله بمهنة الحلاقة التي ورثها عن أبيه منذ عام 1957.


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