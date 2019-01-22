برعاية "آل الشيخ".. عادل إمام يقدم عروضًا مسرحية بالسعودية

22 يناير 2019 - 08:37 م

أعلن تركى آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، إقامة عروض مسرحية بالمملكة، واستضافة السيرك المصرى والعربى الروسى وعدد من فرق السيرك العالمى.

وقال "آل الشيخ"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، للإعلان عن الإستراتيجية الجديدة للهيئة، "قطعت شوطا طويلا مع الفنان الكبير لتقديم عروض مسرحية لأول مرة بالمملكة العربة السعودية"، معلنا أيضا اتفاقه مع الفنان محمد هنيدى لتقديم 22 عرضًا مسرحيًا في جميع مناطق المملكة، وستنتقل العروض بين جميع مدن المملكة، كما يقدم الفنان أشرف عبدالباقى عددا من العروض أيضا.

وأضاف "آل الشيخ" أنه من المقرر إقامة مهرجان "كان زمان" لعرض المقتنيات الكلاسيكية القديمة في الرياض لمدة أسبوع، وكذلك إقامة عروض كوميدية قائلا: "لدي تحفظ وأتمنى مراعاة خصوصية المملكة وعاداتها وتقاليدها".

وقال "آل الشيخ" إن الهيئة تهتم بإقامة ملاهى متنقلة في جميع مناطق المملكة، مؤكدا أهمية دعم هذا القطاع الذي وصفه بالضعيف، بالإضافة إلى الاهتمام بتنظيم عروض تفاعلية والألعاب الإلكترونية.

وأوضح رئيس هيئة الترفيه أنه من المقرر تقديم عدد من البرامج التليفزيونية بالتعاون مع قنوات "روتانا" و"إم بى سى"، معلنا أيضا عن تقديم وتيلى ماتش وبرنامج الحصن بمشاركة الفنان المصرى محمد هنيدى الذي شارك في المؤتمر الصحفى.

كما فاجأ "آل الشيخ" الجمهور السعودي بأنه من اليوم سيتم إصدار تراخيص للعزف الموسيقي والعروض الغنائية والعروض الحية في المطاعم، كما سيتم إنشاء ساحات خاصة لمهارات القيادة بالتعاون مع هيئة الرياضة، وأن الهيئة تعمل على تنفيذ مسابقة كبرى لجنودنا البواسل، ومسابقة تميمة الترفيه والشخصية السعودية للأطفال .



