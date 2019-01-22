  • الثلاثاء 22 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:21 م
بحث متقدم
التجنيس

الرياضيون يضغطون بسلاح «التجريس والتجنيس»

طارق عامر

عامر: تحركات في سعر الجنيه قريبًا

طارق البشبيشي

قيادي منشق : إما أن تكون مصريًا أو إخوانيًا

الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة 25 يناير

آل الشيخ

برعاية "آل الشيخ".. عادل إمام يقدم عروضًا مسرحية بالسعودية

سور الأزبكية

باعة سور الأزبكية: إنَّا هاهنا قاعدون

محمد صلاح

صورة.. «صلاح» يثير الجدل حول مستقبله

رانيا بدوي

«بلاش رجالة واشتروا الروبوت الجنسي بيعمل كل حاجة»

الدولار يشعل سوق السيارات

لهذه الأسباب.. الركود يضرب سوق السيارات

عبدالخالق عبدالله

أكاديمي إماراتي بارز يُهنئ المنتخب القطري

20 لاعبًا في قائمة سموحة لمواجهة إنبي

الرياضة

سموحة
سموحة

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

وزير إسرائيلي: 20 دولة ستطبع علانية مع إسرائيل

#

20 لاعبًا في قائمة بتروجت لمواجهة إنبي

#

«صلاح» يتفوق على «ميسي» في قائمة الأغلى عالميًا

#

20 لاعبًا في قائمة سموحة لمواجهة الإنتاج الحربي

المصريون

سموحة

انبى

أعلن عادل عبد الرحمن، المدير الفني لفريق سموحة، قائمة فريقه لمباراة إنبى، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الدوري العام.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى .. محمد أبو جبل، محمد فتحي

خط الدفاع .. أحمد صبحي، السيد فريد، رجب نبيل، محمود عزت، محمود منصور، محمود معاذ وأحمد العش.

خط الوسط .. أحمد حمص، إسلام صالح، شريف رضا ، شيخ أحمد، محمود سيد، أوميد أوكري، محمد حمدي زكي، ديريك تسيبامبي.

خط الهجوم .. حسام حسن، باسم مرسي وإيمومو


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» طبول الحرب تدق بالشرق الأوسط
» سلة الأهلي تهزم الزمالك 70/ 69
» فتوى أزهرية: لا يجوز الجماع دون أن يكون الزوج نظيفًا
» قطر يتخطى العراق.. ويتأهل لدور الـ8
» صورة.. قنص ضابط إسرائيلي على حدود غزة
» مصرع طفل وإصابة 18شخصًا ضحايا «الشبورة» اليوم
» بتروجت يضم مهاجم الإسماعيلى 6 أشهر
» استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في قصف إسرائيلي
» البشير يصل قطر
» تفاصيل العثور على جثة راقصة تركية مقطّعة
» السبسي يعلن 23 يناير عيدًا قوميًا

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
سور الأزبكية
زيارات فرعونية
أحمد دومة
ياسر برهامي
مبارك