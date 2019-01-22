20 لاعبًا في قائمة سموحة لمواجهة إنبي

22 يناير 2019 - 08:34 م

أعلن عادل عبد الرحمن، المدير الفني لفريق سموحة، قائمة فريقه لمباراة إنبى، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الدوري العام.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى .. محمد أبو جبل، محمد فتحي

خط الدفاع .. أحمد صبحي، السيد فريد، رجب نبيل، محمود عزت، محمود منصور، محمود معاذ وأحمد العش.

خط الوسط .. أحمد حمص، إسلام صالح، شريف رضا ، شيخ أحمد، محمود سيد، أوميد أوكري، محمد حمدي زكي، ديريك تسيبامبي.

خط الهجوم .. حسام حسن، باسم مرسي وإيمومو