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صورة.. قنص ضابط إسرائيلي على حدود غزة

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صرح المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء اليوم، أن ضابطا إسرائيليا تم قنصه على الحدود مع قطاع غزة.

وذكر أدرعي في تغريده له على حسابه الرسمي في "تويتر"، أن "خوذة" أنقذت الضابط الإسرائيلي من قنص مقاتل فلسطيني، بعد تعرضه لإطلاق النار بالقرب من السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقال أدرعي: "هذه الصورة تثبت وقاحة الإرهاب في قطاع غزة. هذه الخوذة أنقذت ضابط جيش الدفاع الذي تعرض لإطلاق نار من قبل مخرب، خلال أعمال شغب بالقرب من السياج. قالوا سلميين قالوا".

وأصيب الضابط الإسرائيلي برصاصة في الرأس، إلا أن الخوذة التي كان يرتديها ساعدت في نجاته، ونقل إلى العلاج عبر طائرة مروحية إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.

وفي حادث آخر، أطلقت القوات الإسرائيلية النار وقنابل الدخان تجاه مجموعة من الشبان في مخيم العودة شرق البريج، وسط قطاع غزة، بزعم تسللهم عبر السياج الحدودي للقطاع إلى نقطة عسكرية، وأخذ معدات من الجيش والعودة إلى غزة.



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