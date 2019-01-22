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قطر يتخطى العراق.. ويتأهل لدور الـ8

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المصريون

تأهل منتخب قطر إلى دور الـ8 ببطولة كأس الأمم الآسيوية، بعد الفوز على نظيره العراقي، بهدف دون رد، اليوم الثلاثاء، في دور الستة عشر من البطولة.

ويدين المنتخب البقطري بالفضل في هذا الفوز للاعبه بسام الراوي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب القطري في دور الثمانية، مع كوريا الجنوبية التي تغلبت على البحرين 2 / 1 في وقت سابق من اليوم.

وتأهل المنتخب القطري لدور الستة عشر بعد احتلاله صدارة المجموعة الخامسة برصيد تسع نقاط حصدها من الفوز بمبارياته الثلاث، فيما تأهل المنتخب العراقي إلى هذا الدور بصفته وصيف المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط.

وكانت أفضل نتيجة للمنتخب القطري في البطولة الآسيوية هي الوصول لدور الثمانية في نسختي 2000 و2011 وهو ما استطاع تكراره للمرة الثالثة.

وشارك المنتخب القطري في كأس آسيا تسع مرات في أعوام 1980 و1984 و1988 و1992 و2000 و2004 و2007 و2011 و2015.

والتقى المنتخبان في 27 مباراة، فاز أسود الرافدين في 11 مباراة مقابل 8 انتصارات لقطر، بينما تعادلا ثمان مرات.

وحقق منتخب أسود الرافدين أول فوز على قطر، عام 1978 بهدفين مقابل هدف، في دورة الألعاب الآسيوية وقتها، في حين حقق العنابي الفوز لأول مرة على العراق عام 1984 في كأس الخليج بنفس النتيجة.

وترجع آخر مواجهة بين الفريقين إلى العام الماضي ،عندما التقيا في بطولة الصداقة الودية وفازت قطر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.


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