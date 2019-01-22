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ننشر اعترافات قاتل رضيعته بعد 24 ساعة من ولادتها

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العثور على رضيعة بجوار مسجد الحصري بالغربية
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قتل

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رضيعة

أدلى المتهم بقتل رضيعته بعد مرور 24 ساعة من ولادتها باعترافاته أمام المستشار محمد أبوكريشة، رئيس النيابة العامة بنجع حمادي، مؤكدًا أنه «تخلص من ابنته لحمايتها من العيش في هذه الحياة وخوفا عليها من تقليد سلوك البنات السيئ»، بحسب قوله.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة: «كنت قايل لمراتي إني مش عايز بنات من قبل ما تخلف.. أنا مش عايز بنتي تعيش في الحياة دي لسوء سلوك البنات في الشارع.. كل البنات سلوكها وحش»، مضيفًا: «قمت بخنقها بإيدي وأنا نازل بها من الشقة لدفنها».

وأكد الأب قاتل ابنته الرضيعة أنه شعر بالحزن على قتلها وأنه بكى لفراقها، مشيرًا إلى أنه «فوجئ بأنها لا تزال على قيد الحياة، فقام بالعودة مرة أخرى لمنزله وقام بخنقها بسلك المُشترك الكهربائي حتى فارقت الحياة، وتأكدت من موتها».

كان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا بمصرع طفلة عمرها 24 ساعة بقرية أولاد نجم بمركز نجع حمادي.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة والد الرضيعة ويدعى «أحمد. م. ج»، 36 سنة، حيث قام بقتلها وقام بتسليم نفسه للشرطة، وتبين أنه متزوج منذ عام، وأن رضيعته الطفلة الأولى له، وأنه يكره إنجاب البنات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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