النخب المصرية تآكلت في جميع المجالات

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الديهى

النخب

تآكل

أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن سعادته لقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب .

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الثلاثاء، أن افتتاح الرئيس السيسي للمعرض يعطيه زخمًا وصلابة واستمرارية.

وطالب "الديهي"، بمناسبة افتتاح معرض الكتاب بضرورة إنشاء مشروع قومي لإعادة إنتاج نخبة مصرية جديدة، حيث أنه لا يوجد لدينا نخب من الأساس .

وأوضح "الديهي"، أن النخب المصرية تأكلت في جميع المجالات بفعل عوامل التعرية، لافتًا إلى أنه يجب أن يكون لهذا المشروع أذرع متعددة في العالم كله ليعبر عن وجهة النظر المصرية.


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