«الديهي»: الجيش يواجه عدو شبح

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أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بالبيان الذي أصدره المتحدث العسكري للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء، والذي أعلن من خلال تصفية 54 إرهابيًا بسيناء.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الثلاثاء، أن البيان يعكس مدى جاهزية القوات المسلحة والشرطة لاستباق العمليات الإرهابية قبل حدوثها.

وأوضح "الديهي"، أن ما يحدث في سيناء مجهود تاريخي، حيث إن القوات المسلحة تواجه نوعًا جديدًا من الحروب وهي "حرب العصابات".

وتابع "الديهي": "الجيش المصري يواجه أصعب الحروب علي مر التاريخ، وبيواجه عدو شبح، لذلك يجب علي المؤرخين أن يكتبوا عن تلك الحرب، لآن هدفها الحفاظ علي الأديان والأوطان".



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