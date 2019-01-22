صورة.. «صلاح» يثير الجدل حول مستقبله

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

أثار محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطني، الجدل حول مستقبله وأمنياته هذا العام، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وجاء نص التويتة: "قرار 2019.. حان وقت التواصل الحقيقي" لتلقى التغريدة سيلاً من التعليقات التى تساءلت عن مصير اللاعب وإذا ما كان سينضم إلى قطبى الكرة الإسبانية ريال مدريد أو برشلونة.

 ومن أبرز هذه التعليقات كان يورجن كلوب، مدربه بـ"ليفربول" متسائلاً: إذا ما كان يتواصل مع ميسى أو رونالدو، الأمر الذى زاد من حيرة معجبى الكينج المصري.

ويعيش صلاح خلال الفترة الحالية حالة من التألق الكبير مع ليفربول، بانفراده لصدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا بفارق هدفين عن نجم أرسنال الجابوني بير إيمريك أوبامينج.

ويحتل ليفربول صدراة البريميرليج برصيد 60 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.



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