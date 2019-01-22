أهم المعلومات عن صفقة «بيراميدز» الجديدة

22 يناير 2019 - 07:34 م

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز، حصوله على توقيع اللاعب كريستيان بينافينتي، ناشئ ريال مدريد السابق ونجم منتخب بيرو، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال «آل الشيخ» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": تم التوقيع مع اللاعب كريستيان بينافينتي، لاعب منتخب البيرو.

وهناك معلومات عن كريستيان صاحب الـ 25 عاما فهو من مواليد 19 مايو 1994، وصاحب قدم يسرى يلعب في مركز صانع الألعاب والجناح الأيمن والأيسر.

يحمل كريستيان، الجنسية الإسبانية، وبدأ مسيرته الكروية بناشئي الفريق الثاني لريـال مدريد، ثم برشلونة منذ 2013 وحتى 2015، لعب لبرشلونة مع توديعه مرحلة الناشئين لينضم لصفوف فريق ميلتون كينز دونز الإنجليزي موسم 2015\2016، ثم انتقل لصفوف رويال شارلروا البلجيكي.

انضم كريستان، لصفوف منتخب بيرو تحت17 عاما، منذ 2010\2011، وانضم إلى منتخب تحت 20 سنة موسم 2012\2013.

ولعب مع منتخب بيرو، 16 مباراة دولية منذ عام 2013 وحتى الآن سجل خلالها هدفين، وتواجد مع منتخب بيرو في كأس العالم 2018 في فرنسا ولكنه لم يشارك في أي مباراة.

صانع اللعب الدولي البيروفي كريستيان بينافينتي له بعض الإحصائيات مع نادي رويال شارلروا البلجيكي هذا الموسم، شارك في 24 مباراة، وأحرز 9 أهداف، وله 3 أسيست.

ودعم بيراميدز صفوفه مؤخرا بالسوري عمر خربين لاعب الهلال السعودي، إضافة إلى ايريك تراوري وجون سيفونتس وحامد حمدان وعمرو مرعي وعبدالله السعيد.