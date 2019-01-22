استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في قصف إسرائيلي

22 يناير 2019 - 07:30 م

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، وأصيب اثنان آخران إثر قصف إسرائيلي على مخيم البريج بقطاع غزة، عقب إصابة ضابط إسرائيلي قرب السياج الحدودي.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، استشهاد الشاب الفلسطيني وإصابة اثنين آخرين بجروح، في حصيلة أولية لقصف مدفعي إسرائيلي على موقع رصد تابع لحركة حماس بالقطاع.

ونقلت قناة "i24 نيوز" العبري عن جيش الاحتلال أن دبابة قصفت موقع رصد تابع لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إصابة ضابط إسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان أصدره اليوم: إن "ضابطا أصيب بجروح طفيفة خلال أعمال شغب شملت إلقاء حجارة باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي.

وأطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الدخان تجاه مجموعة من الشباب الفلسطيني قرب مخيم العودة شرق البريج وسط القطاع، بزعم تسللهم عبر السياج الحدودي للقطاع إلى نقطة عسكرية وأخذ معدات من الجيش وتخريب أخرى والعودة إلى غزة.

وكانت قوات الاحتلال قصفت عدة قذائف مدفعية ظهرا على نقطة للمقاومة قرب السياج الحدودي الفاصل، بزعم إطلاق نار من داخل القطاع على جنود الاحتلال.



