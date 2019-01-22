رئيس الوزراء يلتقي نظيره الأرمينى بدافوس

22 يناير 2019 - 07:30 م

على هامش مشاركته في مؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم مع رئيس مجلس وزراء أرمينيا ،وحضر المقابلة وزيرتا الاستثمار والتعاون الدولي، والسياحة.

وخلال اللقاء أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالتعاون المتنامي بين مصر وأرمينيا فى الفترة الأخيرة، مشيراً إلى الزيارة التي قام بها إلى مصر مؤخراً نائب رئيس وزراء أرمينيا، ووزيرة تجارة الاتحاد الأوراسي فى إطار الجولة الأولى من مفاوضات إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي.

وأكد رئيس الوزراء إن مصر تتطلع لتعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما حجم التجارة الذي يبلغ حالياً حوالي 200 مليون دولار، وهو ما لا يتناسب مع الإمكانات والمقومات التى يمتلكها البلدان. وفى هذا الصدد اقترح رئيس الوزراء تنشيط عمل مجلس الأعمال المصرى الأرمينى المشترك، ليمثل قاطرة تقود التعاون بين البلدين.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الأرمينى عن تقديره لسرعة استجابة الدكتور مدبولي لعقد اللقاء، مشيداً بما وصلت اليه علاقات التعاون بين البلدين.

واستعرض رئيس الوزراء الأرمينى الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها بلاده لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين النظام الضريبى، معرباً عن تطلعه لقيام المستثمرين المصريين باستكشاف الفرص الاستثمارية التى تمتلكها أرمينيا. كما اتفق فى الرأي مع الدكتور مدبولي حول الحاجة لتعزيز دور مجلس الأعمال المصري الأرميني المشترك.

من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء الأرمينى على دعم بلاده لملف توقيع اتفاق تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، وأن أرمينيا سوف تدعم هذا الموضوع خلال رئاستها للاتحاد الأوراسي فى العام الجارى.