لهذه الأسباب.. الركود يضرب سوق السيارات

22 يناير 2019 - 07:24 م

أكد خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن هناك حالة ركود في سوق بيع السيارات بمصر، انتظارًا للتعرف إلى نسبة التخفيضات بعد صفر جمارك.

وقال «سعد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامية عزة مصطفى: إن توقف حركة البيع في سوق السيارات ليس بسبب حملة «خليها تصدى»، موضحا أن المشرفين على حملة «خليها تصدي» لديهم جهل بتكاليف كثيرة تضاف على ثمن السيارة بعد الجمارك.

وأضاف أن ما يحدث في سوق السيارات هو عملية «رست» بين وكلاء السيارات والمشترين، فكلا منهما يتربص بالآخر، مؤكدا أنه يجب على المستهلك النظر على مميزات السيارات قبل الشراء، ووجود حوار مجتمعى بينهما.

وأطلق مجموعة من الأشخاص حملة "خليها تصدى"، اعتراضا على عدم خفض أسعار السيارات في السوق المحلي بعد تطبيق قرار «زيرو» جمارك، وقال مؤسس الحملة إن هناك فجوة كبيرة بين سعر شراء السيارة الأصلى وسعر البيع في مصر، حيث يوجد مبالغة كبيرة من قبل التجار والموزعين في أسعار السيارات المعلنة بالسوق.



