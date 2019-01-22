قرار جديد.. الأردن على طريق عودة العلاقات مع سوريا

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صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، وشئون المغتربين الأردنية سفيان سلمان القضاة، بأنه تقرر تعيين دبلوماسي أردني برتبة مستشار كقائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية في دمشق.

وشدد المسئول الأردني بحسب صحيفة الغد الأردنية على أن هذا القرار يأتي منسجما مع الموقف الأردني منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 بالإبقاء على السفارة الأردنية في دمشق مفتوحة.

وأضاف أن الأردن دفع ومنذ بداية الأزمة السورية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة يقبله السوريون ويحفظ وحدة سوريا، ويعيد لها أمنها واستقرارها بما يسمح بالعودة الطوعية للاجئين.

وكانت الإمارات قررت إعادة فتح سفارتها في دمشق وإعادة العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، في الوقت الذي تدعو فيه دولًا عربية لعودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.



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