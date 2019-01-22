  • الثلاثاء 22 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:46 م
بحث متقدم
سور الأزبكية

باعة سور الأزبكية: إنَّا هاهنا قاعدون

محمد صلاح

صورة.. «صلاح» يثير الجدل حول مستقبله

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في قصف إسرائيلي

الدولار يشعل سوق السيارات

لهذه الأسباب.. الركود يضرب سوق السيارات

ملك الأردن وبشار

قرار جديد.. الأردن على طريق عودة العلاقات مع سوريا

سامح عبد الحميد حمودة

داعية سلفي: وزارة الأوقاف تضيق على المصلين في المساجد

بيراميدز

رسميًا.. بيراميدز يعلن عن صفقة «النجم العالمي»

رانيا بدوي

«بلاش رجالة واشتروا الروبوت الجنسي بيعمل كل حاجة»

زيارات فرعونية

أماكن فرعونية يتبرك بها المصريون.. «ضحك على الدقون»

سوق العقارات بمصر

الاستعانة بخريجي الجامعات في «طلاء العقارات»

برلماني يقترح تخصيص 75% من إيرادات مخالفات المرور للداخلية

الحياة السياسية

النائب سليمان العميري
النائب سليمان العميري

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

مقترح برلمانى لتخصيص 75% من إيرادات مخالفات المرور للداخلية

#

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 75%

#

بالفيديو.. 5 شباب يتمكنون من إنقاذ أسرة من الغرق

#

رسميًا.. بدء سداد مخالفات المرور من مراكز الخدمات البريدية

اقترح النائب سليمان العميرى ، تخصيص 75% من القيمة المالية لغرامات المخالفات المرورية لوزارة الداخلية، وذلك بهدف إعادة توجيها والاستفادة منها فى تطوير المنظومة والنهوض بالخدمات المقدمة على الطرق العامة الرئاسية منها تركيب كاميرات مراقبة في أنحاء الجمهورية.

وأوضح العميرى، أن الهدف من هذه الاقتراح هو تحقيق أقصى استفادة من هذه الأموال لإعادة تطوير وتجديد نقاط التفتيش والدوريات المرورية وفى نفس الوقت تخفف العبء عن كاهل الميزانية العامة للدولة.

وأشار النائب أنه وفقا لما هو معتمد حاليا فأن الداخلية لا تستفيد من رسوم المخالفات وأنها جهة تنفيذية تحرر المخالفات وتحصل ثم تورد للخزانة الدولة، ويتم دفع تلك الغرامة في خزانة وزارة العدل، وفيما هو متعلق بالمخالفات التي يقوم بتحصيلها رجال الشرطة في الميادين يحول أيضا لخزانة وزارة العدل لأن هذه المخالفات يكون لها أحكام قضائية تنفذ على أساسها، وأن المرور تقوم بتوريد أموال المخالفات يوميا للخزانة العامة لنيابات المرور وتعود هذه الأموال لوزارة العدل.

ولفت النائب أن وزارة الداخلية بأكملها ليس لها أي نسب من المخالفات، وأن أموال مخالفات المرور لا تظل في وزارة الداخلية أكثر من يوم بعدها تقوم الوزارة بتحويلها إلى وزارة العدل.

وأشار النائب، أن مجلس النواب سينتهى قريبا من قانون المرور الجديد والذى تضمن مجموعة مخالفات تندرج تحت الشريحة الخامسة ضمن 50 نقطة مرورية يحصل عليها السائق، ويفقدها نقطة تلو الأخرى بارتكاب مخالفات مرورية بواقع 5 نقاط لكل مخالفة، وتوقيع غرامة مالية بقيمة من 2000 إلى 4000 جنيه، ومن تلك المخالفات وعلى البرلمان ان يبت فى هذا المقترح قبل إقرار قانون المرور الجديد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» قطر يتخطى العراق.. ويتأهل لدور الـ8
» صورة.. قنص ضابط إسرائيلي على حدود غزة
» مصرع طفل وإصابة 18شخصًا ضحايا «الشبورة» اليوم
» بتروجت يضم مهاجم الإسماعيلى 6 أشهر
» البشير يصل قطر
» تفاصيل العثور على جثة راقصة تركية مقطّعة
» السبسي يعلن 23 يناير عيدًا قوميًا
» كشف هوية جثتي فتاتي شبرا.. أعضاء في شبكة دعارة
» حقيقة رحيل «هازارد» إلى ريال مدريد
» بمشاركة "صلاح".. حملة جديدة للقضاء على المخدرات
» ننشر اعترافات قاتل رضيعته بعد 24 ساعة من ولادتها

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
سور الأزبكية
زيارات فرعونية
أحمد دومة
ياسر برهامي
مبارك