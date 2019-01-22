» حقيقة رحيل «هازارد» إلى ريال مدريد

22 يناير 2019 - 07:18 م

اعتبر البلجيكي الدولي إدين هازارد، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، أنه حقق كل شيء في إنجلترا، وأنه في لحظة فارقة بمسيرته، وعلى الرغم من عدم استبعاده الانضمام إلى ريال مدريد كوجهة له في المستقبل، إلا أنه في الوقت نفسه نفى وجود أي تواصل مع "المرينجي".

وقال لاعب "البلوز" في مقابلة مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية: "لست بعيدًا عن قمة مسيرتي، هذا شيء مؤكد، هذا بالرغم من القدرة على التحسن بشكل دائم، أنا أعيش لحظة فارقة، وسنبدأ تحد جديد".

وتابع: "هذا ليس الغرض منه القول بأنني سأرحل عن تشيلسي نهاية الموسم، دائمًا ما قلت بأنني لدي رغبة في اكتشاف أشياء أخرى بعد الرحيل عن إنجلترا، ولكن هناك أشياء قد تجعلني أظل هنا، فبعد المونديال كنت أود الرحيل، ولكن انتهى الحال ببقائي، وأقدم أحد أفضل مواسمي حاليًا".

وعندما سألوه عما إذا كان يروق له الانضمام إلى ريال مدريد، أجاب اللاعب: "ولما لا؟".

ونفى هازارد وجود أي اتصالات مع النادي الإسباني، مؤكدًا أنه على الرغم من أنه يعرف أن مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان كان يقدره كثيرًا، إلا أن مسيرته لن تسير على نفس خطى الفرنسي المتوج بآخر ثلاث نسخ من دوري أبطال أوروبا مع "الميرينجي".