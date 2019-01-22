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وكيل النواب لـ"الشرطة": أنتم صمام أمان الجبهة الداخلية المصرية

الحياة السياسية

سليمان وهدان وكيل البرلمان
سليمان وهدان وكيل البرلمان

حسن عاشور

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هنأ سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وضباط وجنود وأفراد ورجال الشرطة البواسل بمناسبة العيد الوطني الـ67 للشرطة، مشيدًا بجهودهم في ضبط الأمن والاستقرار في مصر معتبرهم صمام أمان الجبهة الداخلية المصرية.

وقال "وهدان"، في بيان له اليوم، إن قوات الشرطة الباسلة  بذلت مجهود جبار لاجتثاث جذور الإرهاب من مصر واستطاعت مهاجمة بؤر الإرهاب في طول مصر وعرضها لإحباط اي محاولة لتعكير السلم والأمن وكذلك مواجهة العناصر الإرهابية والإجرامية على حد سواء.

وأكد أن الإنجازات التي حققتها الشرطة المصرية  جاءت من خلال رؤية وإصرار وعمل وجهد وعرق ودماء وتضحيات وبطولات كبيرة قام بها رجال الشرطة والقوات المسلحة فى مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية، مؤكدًا أن مصر ستنتصر على الإرهاب بفضل جهود وتضحيات أبنائها الأبطال.

وتقدم وكيل النواب بخالص التعازي إلي جميع أسر شهداء الشرطة في عيدهم، مؤكدًا أن مصر لن تنسى تضحيتهم في سبيل رفعة ومكانة هذا الوطن العزيز.



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