داعية سلفي: وزارة الأوقاف تضيق على المصلين في المساجد

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سامح عبد الحميد حمودة
سامح عبد الحميد حمودة

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وزارة الاوقاف

داعية سلفي

سامح عبد الحميد

شن سامح عبد الحميد حمودة، الداعية السلفي، هجومًا عنيفًا على  وزارة الأوقاف، وذلك عقب قرارها الأخير بوضع الحنفيات الموفرة في المساجد.

وقال "حمودة"، في تصريحات خاصة إلى "المصريون"، "وزارة الأوقاف تضيق على المصلين في المساجد، وأحدث هذه التعنتات المفروضة على المصلين هي وضع الحنفيات الموفرة في المساجد، مع أن حوالي 80% من المصلين يتوضأون في بيوتهم قبل الذهاب للمسجد، والوضوء يحتاج استخدام الحنفية حوالي دقيقة أو أقل، فلا داعي لهذه الحنفيات التي قد تُشعر المواطن بأن مشاكل مصر محصورة في إحكام الحصار على بيوت الله، رغم أن ملاعب الجولف وبحيرات الأثرياء تُهدر 3 مليارات متر مكعب سنويًا".

وأضاف "كما فرضت وزارة الأوقاف عدادات الكهرباء مُسبقة الشحن ، واضطرار المصلين لجمع ثمن الشحن من جيوبهم ؛ وإذا لم يفعلوا تُفصل الكهرباء عن المسجد، والخطبة الموحدة التي قتلت الإبداع عند الخطباء ، وأصبحت الخطبة من ورقة يقرأها الإمام قُبيل صعوده للمنبر".

وتابع: "كما أغلقت الوزارة  20 ألف زاوية كما ذكر متحدث الأوقاف، كما منعت الاعتكاف إلا في مساجد قليلة محددة بعيدة عن محل سكن كثير من الناس".

وتساءل الداعية السلفي :"لا نعلم ما هي التضييقات القادمة المنتظرة ، هل سيُلغى الوضوء في المسجد..؟ أم هل ستُقطع الكهرباء عن المساجد ويستخدم المصلون كشافات هواتفهم حين تأدية الصلاة..؟".



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