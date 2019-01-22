18 لاعبًا في قائمة الإنتاج الحربي لمواجهة الداخلية

22 يناير 2019 - 07:12 م

أعلن الجهاز الفني لفريق الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار، قائمة فريقه لمواجهة الداخلية، فى الثامنة مساء غدٍ الأربعاء على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة الـ20 لمسابقة الدورى العام.

وضمت القائمة كلا من: "عامر عامر وأحمد يحيى وأحمد شديد قناوى وأحمد رؤوف ومحمود البدرى ومعاذ الحناوى وعبد الرحمن فاروق ومحمود فرج كابونجا وعبد الرحمن بودى وغنام محمد وأحمد دويدار ومحمد مسعد وكريم لالا وعلاء سلامة وعبدالله راشد وموسى دياورا وجيمس تيدى ووهاب أنان".

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السادس برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 9 وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 20 هدفًا وتلقت شباكه 19 هدفًا فيما يحتل الداخلية المركز الحادى عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 8 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفًا وتلقت شباكه 25 هدفًا.