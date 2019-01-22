الأهم....إعداد المقبلين علي الزواج

22 يناير 2019 - 06:47 م

لما كانت مصر من أكثر بلدان العالم إرتفاعاً في نسب حالات الطلاق لأسباب عديدة، يعود بعضها لتدهور أحوال المعيشة والفقر والبطالة، لكن حالات الطلاق التي حدثت وتحدث في أوقاتنا تلك تعود في الأغلب الأعم لدلع ورخاوة طرفي الزوج أو الزوجة وعدم تحملهم المسئولية، لا اتحدث عن الدلع العادي، لكنه من النوع الماسخ والنتيجة هي الأسباب الواهية أو بالأحري المضحكة والتي يتندر بها الناس وتكتبها الصحف عن أسباب بعض حالات. معظم الشباب وخاصة الذكور المتزوجين حيثاً لم يساهموا في تجهيز منزل الزوجية أو في الشبكة وكذلك في تكاليف ليلة الزفاف، بعضهم يتعجل ذويهم بتزويجهم بعد تخرجهم مباشرة إن كانوا ميسوري الحال، وحتي لو لم يلتحقوا بوظيفة بعد، ونظراً لتفشي البطالة أوصعوبة الحصول علي وظيفة، ومع ذلك لو إفترضنا وحصل الشاب علي وظيفة، فكم من السنوات يحتاج حتي يحصل علي المال الكافي اللازم للزواج في ظل المغالاة في كل شيء من قبل أهل الزوجة أو الزوج؟، لذا فلا نتعجب إن إستسهل هؤلاء الشباب الإنفصال حتي وإن لم يمضي علي زواجهم إسبوع واحد...أو كانت تربط الزوجين قصة حب وغيرها.

لماذا لا يفكر المسئولين المعنيين بأمور الشباب ومستقبلهم في تنظيم دورات إرشادية يلتحق بها المقبلون علي الزواج في أي مستوي تعليمي وحتي للذين لم يحصلوا علي مؤهلات كل له الفريق المناسب للتدريب، بحيث يتم فيها تعليمهم فن التعامل وتحمل المسئولية وكذلك كيفية مواجهة المشاكل العادية والتي يواجهها المتزوجين في أنحاء العالم والخصوصية التي تخص كل بلد حسب أوضاعه الإجتماعية، يحصل بعدها الشاب أو الفتاه علي شهادة تكون ضمن الأوراق المطلوبة لإتمام عقد القران.

أمر يدعو للدهشة وهو كثرة الإعلانات التي تحفز وتشجع الطموحين في القيادة للإلتحاق بدورات لإعداد القادة نظير مبلغ كبير، يحصل منها الراغب علي شهادة تفيد بأنه مؤهل للقيادة... سواء قطاع حكومي أو غيره، هذا إضافة إلي مراكز إعداد القادة وفروعها المنتشرة في محافظات مصر والتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والتي تمنح ماجستير او دبلوم دراسات عليا في القيادة، وكذلك مراكز إعداد القادة للقطاع الحكومي والتي تقوم بتدريب العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات الإقتصادية والخدمية ووحدات الإدارة المحلية، وللأسف ما نراه من تردي في إدارة وحال المؤسسات والذي لا يتماشي مع كثرة هيئات التدريب تلك، إضافة إلي ما تكتبه الصحف شبه يومي عن حالات الرشي التي يضبط فيها متلبساً الكثير من القادة وموظفين كبار في مجالس المدن والمحليات وتطال محافظين وبعض الوزراء. المطلوب إذن فيمن يتولي القيادة في أي مؤسسة، إضافة إلي الكفاءة أن يكون ذا ضمير حي يخاف الله ويراعي بل يحرص علي حقوق من يقود.