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تأجيل جلسة الاستماع للأهلي ضد رئيس الزمالك

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اللجنة الاولمبية

حددت اللجنة القضائية للقيم والتحقيق باللجنة الأوليمبية يوم الأحد القادم لاستكمال الاستماع لأقوال مجلس إدارة النادي الأهلي في الشكوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك.

وحضر اليوم لمقر اللجنة الأوليمبية المستشار القانوني للنادي الأهلي وبعض أعضاء مجلس إدارة النادي، حيث اعتذر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن حضور جلسة الاستماع للأقوال بسبب وجوده خارج البلاد.

وقررت اللجنة القضائية للقيم والتحقيق برئاسة المستشار محمدي قنصوة وعضوية كل من المستشار منير محمد عبد الفهيم رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، واللواء سيد هاشم المدعي العام العسكري الأسبق تحديد جلسة استماع أخرى يوم الأحد القادم لحضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وباقي أعضاء المجلس الذين لم يحضروا اليوم.

كان النادي الأهلي تقدم بشكوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى اللجنة القضائية للقيم والأخلاق مدعم بـCD بتجاوزات رئيس القلعة البيضاء.

وجاء نص شكوى النادي الأهلي:

يتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي إليكم بشكواه ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لتجاوزاته "الفجة" في حق النادي الأهلي وقيادته وجماهيره، فضلا عن خروج رئيس الزمالك عن الآداب والأخلاق الرياضية في مناسبات عديدة ما أثار حالة من الاستياء والخوف من إثارة الفتنة بين جماهير الأندية.

ولما كان ما ارتكبه رئيس الزمالك من تجاوزات عبر وسائل الإعلام المختلفة يخالف نصوص الميثاق الأوليمبي والمبادئ الدولية، لذا نأمل من سيادتكم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واللائحية بما يتفق مع المبادئ الدولية ومدونة السلوك والأخلاقيات المعتمدة من اللجنة الأوليمبية المصرية لمنع المذكور من الوقيعة بين الجماهير المصرية وإشعال الفتن في الوسط الرياضي.


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