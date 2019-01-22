إيداع المتهم بذبح والدته بمستشفى الأمراض العقلية

22 يناير 2019 - 06:46 م

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار يسرى عبدالرحمن، بإحالة قاتل والدته إلى مستشفى المعمورة للأمراض العقلية وإيداعه تحت الملاحظة لبيان سلامة قواه العقلية.

تعود بداية الواقعة، عندما تلقى المقدم ياسر القطان، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الرمل، بلاغًا من الأهالي يفيدب بقيام عاطل بذبح والدته داخل شقة بشارع 13 بعزبة سكينة بمنطقة العوائد.

وتبين من المعاينة قيام المتهم «عبده. س. ال»، 30 سنة، عاطل، بذبح والدته «صباح. ح. هـ»، 48 سنة، ربة منزل، باستخدام سكين، أحدث جرحا ذبحيا بالرقبة. وكشفت تحريات المباحث أن المتهم ارتكب جريمته لعدم رضاه عن الطعام الذي قدمته له والدته، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.