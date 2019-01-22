رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة آبل العالمية في دافوس

22 يناير 2019 - 06:44 م

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم مع تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل العالمية، وذلك خلال حضوره لمؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي وحضر اللقاء وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والمالية، والتجارة والصناعة، والسفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلع الحكومة المصرية لقيام شركة آبل بالاستثمار المباشر فى مصر، لاسيّما في ضوء ما تحظى به منتجات آبل من شعبية في السوق المصري.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة لديها خطة طموح يدعمها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحويل مصر إلى مركز للصناعات الإلكترونية والتكنولوجيا في المنطقة، خاصة أن مصر ترتبط باتفاقات تجارة حرة مع عدة مناطق جغرافية حيوية حول العالم.

وأشار مدبولى إلى البرنامج الطموح لتطوير التعليم فى مصر، والذي يتم من خلاله توفير 750 ألف تابلت سنوياً لطلاب المرحلة الثانوية، مؤكداً إمكانية استفادة ابل من هذا المشروع الطموح من خلال المنافسة على تقديم تلك الأجهزة، خاصة أنه برنامج له صفة الاستمرارية.

وتطرق رئيس الوزراء إلى ما تقوم به مصر من إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، بكل ما تتضمنه من تكنولوجيا تعتمد على التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى 14 مدينة جديدة أخرى منها مدن ذكية، وهو ما يمثل مجالاً خصباً للاستثمار من جانب آبل.

من جانبه أكد رئيس شركة ابل اهتمام الشركة بالاستثمار في مصر، وأن الشركة تعتزم القدوم إلى مصر للاستثمار المباشر، ويتم حاليا دراسة الخطط والهياكل المقترحة لمجالات الاستثمار المستهدف.

وأشار تيم كوك إلى وجود 38 ألف شخص يعملون مع شركة ابل داخل مصر في مجال تطوير تطبيقات برامج IOS ، مضيفاً أن تعاملات الشركة معهم أظهرت وجود مجموعة متميزة للغاية من الشباب الذين يمتلكون مهارات متطورة فى هذا المجال، فعقّب رئيس الوزراء بأن الرئيس السيسى دشن برنامجاً طموحاً لرعاية 10 آلاف مطور برامج من مصر وأفريقيا، كما يوجد أعداد كبيرة أيضاً من المتميزين المصريين في مجال تصنيع الإلكترونيات ، ويمكن لشركة آبل الاعتماد عليهم في استثماراتها داخل مصر.

ورحب تيم كوك بالتعاون مع مصر فى مجال تكنولوجيا التعليم، لاسيما أن هذا المجال يتوافق مع رؤية الشركة وأهدافها فى مجال تطوير التعليم حول العالم.

وأضاف أنه يتطلع لعقد لقاءات بين مسئولي الشركة والمسئولين في مجال التعليم في مصر لبحث التعاون فى هذا المجال، وإطلاعهم على نماذج النجاح التي قادتها شركة آبل في مجال التعليم.

واختتم تيم كوك حديثه بالتأكيد على ان ما سمعه خلال اللقاء حول اهتمام الرئيس السيسى بمجال تطوير التكنولوجيا والإلكترونيات، بالإضافة الى تحمس الحكومة المصرية لاستثمارات آبل سوف يجعله يسرّع إجراءات وخطط الشركة للقدوم إلى مصر للاستثمار.

ووجه رئيس الوزراء من جانبه الدعوة لتيم كوك لزيارة مصر قريباً ولقاء الوزراء المعنيين لصياغة تفاصيل خطة تحرك الشركة في هذا الشأن.