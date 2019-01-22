عرفات يلتقي وفد "يورو جيت" و"هاباج لويد" لبحث التعاون في النقل البحري

22 يناير 2019 - 06:42 م

استقبل الدكتور هشام عرفات وزير النقل وفد شركتي ( يورو جيت إحدى كبرى شركات تشغيل محطات الحاويات في العالم ، و هاباج لويد أحد أهم الخطوط الملاحية وواحد من أعضاء تحالف ( The Alliance ) وهو الخط الذي يمثل حوالي 50% من حجم التداول بمحطة الحاويات بميناء دمياط وحضر اللقاء الدكتور خالد حمدي مساعد أول وزير النقل والربان طارق شاهين رئيس ميناء دمياط

خلال الاجتماع استعرض الوزير الفرص الاستثمارية المختلفة في قطاع النقل البحري مثل المحطات المتعددة الأغراض في في موانئ البحر الأحمر والإسكندرية ودمياط، مشيرا إلى أن وزارة النقل تتعاون مع هيئة قناة السويس في إعداد المخطط العام للموانئ الشامل للموانئ المصرية البحرية، مشيرا إلى أن هذا المخطط سيعمل على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات الأداء بالموانئ وبالتالي زيادة العائد، بتأهيل الموانئ لاستقبال السفن العملاقة وتقديم خدمات لوجيستية مميزة، وتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية للوصول إلى منظومة نقل بحرى بمكونات عالية الكفاءة.

وأبدى الجانب الألماني رغبته في الاستثمار في عدد من المشروعات وعلى رأسها محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط والتي تعتبر أحد أهم المشروعات الاستثمارية الكبرى المخطط إقامتها بالميناء .

كما أبدى الجانب الألماني استعداده للتعاون في مجال نقل الحاويات من الموانئ المصرية عبر خطوط السكك الحديدية وكذلك التعاون في مجال اللوجستيات والنقل النهري حيث أكد وزير النقل على أن هناك اهتماما كبيرا بنقل الحاويات عبر السكك الحديدية التي استطاعت أن تنقل خلال أشهر أكتوبر نوفمبر وديسمبر من 2018 عدد 5600 حاوية عبر خطوط السكك الحديدية بالإضافة الى اهتمام الوزارة بتعظيم نقل البضائع عبر نهر النيل حيث تنفذ الوزارة خطة لإقامة عدد من الموانئ النهرية بالإضافة إلى التكريك المستمر لنهر النيل بما يسهل من عملية النقل عبر نهر النيل لافتا الى خطة وزارة النقل لإنشاء مجموعة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية بمعرفة القطاع الخاص في عدة مواقع على مستوى الجمهورية من أهمها " السادس من أكتوبر– العاشر من رمضان – برج العرب "

وتحقيق التكامل بين المراكز اللوجيستية وشبكة الطرق الدائرية الجديدة بالجمهورية بإنشاء مجموعة من المراكز عند تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع المحاور الرئيسية علي الشبكة وهو ما سيخدم حركة التجارة.



