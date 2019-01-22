  • الثلاثاء 22 يناير 2019
  • بتوقيت مصر07:06 م
بحث متقدم
نتنياهو

كواليس سماح السودان لطائرة نتنياهو بالعبور

بيراميدز

رسميًا.. بيراميدز يعلن عن صفقة «النجم العالمي»

رانيا بدوي

«بلاش رجالة واشتروا الروبوت الجنسي بيعمل كل حاجة»

سوق العقارات بمصر

الاستعانة بخريجي الجامعات في «طلاء العقارات»

شبورة- أرشيفية

"الأرصاد": الشبورة مستمرة أسبوعًا

زيارات فرعونية

أماكن فرعونية يتبرك بها المصريون.. «ضحك على الدقون»

القبض على خاطف الطائرة الروسية

شاهد.. لحظة اعتقال خاطف الطائرة الروسية

السيسي

السيسي يسمح لـ"مدبولي" و7 وزراء بالسفر

الفتاة السعودية رهف

«رهف» توجه رسالة.. وسعوديون: تنتظرك أيام سوداء

منتخب مصر

رسميًا.. «بوما» ترعى ملابس المنتخب

إماراتي يعلن زيادة استثماراته في مصر

آخر الأخبار

اماراتي
اماراتي

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

سفير الدنمارك: نقدر الصعوبات التى واجهتها مصر.. ومهتمون بزيادة التعاون

#

طلب غريب لطبيب نساء وتوليد بشأن شهادات الميلاد

#

فيديو.. السفير الإسرائيلي بالقاهرة يتجول في «خان الخليلي»

#

ميدو: الزمالك سيفوز بالدوري هذا العام

 

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المستثمر الإماراتي حسين النويس، رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا السياحية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة ، على هامش حضوره مؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي.

وخلال اللقاء أعلن المستثمر الإماراتي إنهاء إجراءات تنفيذ أحد مشروعاته بمصر في مجال الطاقة الكهربائية، ويتطلع لتوقيع العقد قريبا بحضور رئيس مجلس الوزراء، ورحب الدكتور مصطفى مدبولى بذلك، مؤكدا تقديم التيسيرات والمساندة الكاملة للمستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم في مصر، وكذا ضخ استثمارات جديدة.

وأعلن حسين النويس أنه سيقوم قريبا برفع كفاءة وتطوير فنادقه بمدينة شرم الشيخ، وسيضخ استثمارات جديدة، كما سيضخ استثمارات جديدة بفنادقه بالقاهرة، مؤكدا أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جاذباً، والحكومة تعمل بكل جد لتحقيق ذلك.

وأشار إلى استعداده للشراكة مع الحكومة أو القطاع الخاص في مشروعات جديدة، وهو ما رحب به رئيس الوزراء، معلنا أن هناك فرصا واعدة للاستثمار في مصر حاليا في مختلف المجالات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تأجيل جلسة الاستماع للأهلي ضد رئيس الزمالك
» بمشاركة "صلاح".. حملة جديدة للقضاء على المخدرات
» وزارة الرياضة تدعم الاتحادات بـ 14 مليون جنيه استعدادًا للأولمبياد
» بث مباشر.. مباراة قطر والعراق
» 5 دول تتقدم لبناء مفاعلين نوويين بالسعودية
» كوريا الجنوبية تتأهل إلى دور الـ8 بكأس آسيا
» تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع اللاعبين قبل موقعة بيراميدز
» طلعت يوسف يعلن قائمة المقاصة لمواجهة الأهلي
» مصر تنتج 12 مليار "بيضة" سنويًا
» تشغيل جهاز "المعجل الخطي" خلال شهر لمرضى أورام أسيوط
» أمن أسيوط يكشف غموض مقتل الطفلة "مريم"

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
زيارات فرعونية
أحمد دومة
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة