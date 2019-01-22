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«رئيس إسكان النواب» يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

الحياة السياسية

المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب
المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب

محمد فضل

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وزير الداخلية

عيد الشرطة

إسكان

قدم المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، التهنئة للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والمجلس الأعلى للشرطة وضباط وجنود وأفراد ورجال هيئة الشرطة البواسل بمناسبة حلول عيد الشرطة الـ 67، قائلاً: إنهم الأبطال الذين يؤدون دوراً متميزاً وبارزاً فى التضحية والفداء للحفاظ على أمن واستقرار الوطن بجهودهم المخلصة.

وأضاف "والى"، أن تلك هى ذكرى شهداء الشرطة الأبطال الذين رووا بدمائهم ثرى الوطن الطاهر، وضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء لمصر وشعبها، وتحملوا بكل وطنية وشرف مسؤولية مواجهة جماعات الإرهاب والتطرف بجانب أشقائهم من القوات المسلحة، فهم العين الساهرة على حماية الجبهة الداخلية المصرية وتصدوا لأفكار التطرف التى تهدف إلى النيل من أمن الوطن واستقراره.

وبهذه المناسبة الوطنية وجه رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان تحية إكبار وإجلال لأرواح شهدائنا الأبرار الذين نذروا أرواحهم من أجل مصر، وأسسوا بدمائهم عهدًا جديدا مشرفا للوطن ، فتحية لكل أسرة شهيد وأم شهيد، نستمد منهم جميعا القوة والصمود.



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