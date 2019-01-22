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برلماني يطالب بتدريس مادة خاصة بثقافة الحوار

الحياة السياسية

النائب ماجد طوبيا
النائب ماجد طوبيا

محمد فضل

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برلماني

تدريس

ثقافة الحوار

تقدم النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، باقتراح برغبة لتدريس مادة خاصة بقواعد وأهداف وأساسيات الحوار المجتمعى وآداب النقاش، لطلاب المراحل التعليمية المختلفة بداية من المرحلة الابتدائية حتى الجامعة، لرفع مستوى الشباب على التعبير عن الذات  وتدريبهم على قبول الرأى الآخر وأن تكون مادة أساسية.

وأوضح طوبيا أن الفترة الأخيرة شهدت تدنى كبير فى لغة الحوار بين الشباب بعضهم البعض وهناك مفردات وألفاظ ومصطلحات غريبة، أصبحت متداولة فى الشارع المصرى،  بل وامتد الأمر للمدرسة والجامعة لدرجة أن هناك عبارات خادشة للحياء أصبحت هى لغة الحوار بين  بعض الشباب ، وانعكس ذلك على النشء الجديد وبدوره بدأ يلقى هذا الأمر بظلاله على المجتمع.

وأشار النائب إلى أن التعليم هو أساس كل شىء، ويقاس تحضر الأمم بمدى تقدمها فى التعليم ولهذا على الدولة ان تستغل التعلم فى تقويم كل الظواهر السلبية ، والتى بدأت تفرض نفسها على الساحة ومنها آداب الحوار، وكيفية النقاش بين الشباب وكبار السن فى الهيئات والمؤسسات والمصالح حتى وفى وسائل المواصلات العامة، وفى نفس الوقت على كبار السن ان يكونوا قدوة لصغار السن ولا يرتكبوا أفعال مخالفة أمامهم، متابعا: بالعلم نصنع المجد وننشئ جيل قادر على بناء المستقبل.



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